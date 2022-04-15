В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса

11:04

Иллюстрация предоставлена пресс-службой губернатора Московской области

О запуске гуманитарного проекта помощи детям Донбасса объявил губернатор Московской области. Главная задача – найти родственников детей, оставшихся без попечения родителей, или подобрать семью, в которой каждому ребенку будет комфортно и спокойно. Эту программу помогает реализовывать детский омбудсмен ДНР, которая уже долгие годы помогает детям, спасает их и обладает максимально полными данными о ребятах.

«Чужих детей не бывает. Мы это помним, и поэтому постараемся помочь каждому, кто оказался в трудной ситуации. Наша встреча дала старт устройству в семьи из Подмосковья 25-ти детей. Но детей, которые остались без попечения родителей, к сожалению, гораздо больше. И это только первый шаг. Но важный и практический. Мы подобрали семьи уже с профилем, с портретом. Дети должны знать, куда они едут, чтобы это не было стрессом, чтобы их ждали. И наша задача вместе эту работу провести. Без Элеоноры мы не можем это сделать. Она знает всех. Ее там знают», – сказал Андрей Воробьёв.

Омбудсмен поблагодарила Подмосковье за помощь в реализации этой программы. Она отметила, что последние восемь лет регион существенно помогал Донбассу

«Количество детей-сирот увеличивается. На территории ДНР для них не нашлось родителей. Своих они не имеют. А в России люди очень быстро отозвались. Это дети с особенностями развития. И тут Москва, Московская область, большая Россия пришла к нам на выручку и встала рядом с нами», – сказала Элеонора Федоренко.

Первые 10 семей Московской области примут под временную опеку детей из Донбасса уже на следующей неделе.

Тем временем на неделе в Подмосковье стартовала акция «Доброе дело» по сбору гуманитарной помощи. С инициативой ее проведения выступили подмосковные школьники. Благое начинание поддержал губернатор Андрей Воробьёв.

16 апреля дети и их родители могут принести в свою школу гуманитарную помощь, а затем присоединиться к общеобластному субботнику, который в этот день пройдет в каждом городском округе.

Также внести свою лепту и помочь людям из ЛДНР можно в одном из 130 волонтерских пунктов. В этой работе задействовано 1,8 тыс. добровольцев. Выбрать удобный для себя пункт можно на сайте.

На этом же сайте опубликован полный список того, что необходимо. Это могут быть продукты питания, средства личной гигиены, бытовая химия – все, в чем нуждаются люди. Товары должны быть в индивидуальной упаковке, продукты питания – с длительным сроком хранения, вес 1 товара – не более 6 кг.

«Мы открыли волонтерские центры для приема гуманитарной помощи жителям Донбасса 24 февраля. За это время общими усилиями вместе со всеми неравнодушными организациями, компаниями, нашими жителями удалось собрать более тысячи тонн товаров. Почти 900 тонн уже оправлено в ЛДНР. Люди Донбасса ждут гуманитарный груз и получают его с большой благодарностью. Мы рады, что школьники Подмосковья выступили с такой доброй инициативой, а губернатор Андрей Юрьевич Воробьёв ее поддержал. Вместе мы соберем больше товаров, сейчас любая помощь не будет лишней», – сказала министр правительства Московской области по социальным коммуникациям Екатерина Швелидзе.