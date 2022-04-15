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НОВОСТИ

SberAutoTech довезет сотрудников до работы на беспилотнике

11:42 15.04.2022

SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров.

Парк беспилотных автомобилей находится на дорогах Москвы и Подмосковья с декабря 2020 года. Беспилотники проходят тестирование в условиях городского плотного трафика, с учетом различных погодных условий и времени суток. Весной 2022 года компания приступила к очередному этапу – тестированию сервиса беспилотной перевозки пассажиров.

Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК – ЗИЛ. Автомобили перемещаются полностью в автономном режиме, осуществляют маневры с учетом дорожной ситуации, распознают сигналы светофоров и дорожные знаки, пропускают пешеходов, двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения.

В соответствии с действующим законодательством в салоне на водительском месте находится инженер-испытатель. Однако, в отличие от обычного такси, его взаимодействие с пользователями сведено к минимуму. Контроль готовности к поездке, статус пассажирских ремней безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки – все включено в интерфейс «планшета пассажира», который размещен в автомобиле.

Заказ беспилотника осуществляется через специальное приложение для смартфона и смарт-дисплея SberPortal.

Запуск сервиса позволяет протестировать пользовательские сценарии и убедиться в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. Опыт, полученный в рамках тестирования, позволит быстро расширять географию маршрутов, в том числе для внешних пользователей.

Осенью прошлого года компания SberAutoTech запустила аналогичный сервис на территории СберУниверситета. Воспользоваться беспилотником для перемещения по кампусу могут сотрудники и гости СберУниверситета. Вызвать беспилотный автомобиль на этой локации можно также через приложение для смарт-дисплея SberPortal: устройства установлены на ключевых объектах, между которыми чаще всего передвигаются посетители СберУниверситета.

Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) – российская компания, занимающаяся разработкой цифрового транспорта. Ключевые направления работы SberAutoTech: создание полного технологического стека беспилотных транспортных средств, включающего транспортные средства, программно-аппаратный комплекс и внутренние сервисы по работе с данными.

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