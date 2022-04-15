SberAutoTech довезет сотрудников до работы на беспилотнике
11:42 15.04.2022
SberAutoTech начала тесты беспилотников в режиме сервиса по перевозке пассажиров.
Парк беспилотных автомобилей находится на дорогах Москвы и Подмосковья с декабря 2020 года. Беспилотники проходят тестирование в условиях городского плотного трафика, с учетом различных погодных условий и времени суток. Весной 2022 года компания приступила к очередному этапу – тестированию сервиса беспилотной перевозки пассажиров.
Беспилотники курсируют между инжиниринговым центром SberAutoTech и станцией МЦК – ЗИЛ. Автомобили перемещаются полностью в автономном режиме, осуществляют маневры с учетом дорожной ситуации, распознают сигналы светофоров и дорожные знаки, пропускают пешеходов, двигаются в строгом соответствии с правилами дорожного движения.
В соответствии с действующим законодательством в салоне на водительском месте находится инженер-испытатель. Однако, в отличие от обычного такси, его взаимодействие с пользователями сведено к минимуму. Контроль готовности к поездке, статус пассажирских ремней безопасности, информация об окружении беспилотника и статусе поездки – все включено в интерфейс «планшета пассажира», который размещен в автомобиле.
Заказ беспилотника осуществляется через специальное приложение для смартфона и смарт-дисплея SberPortal.
Запуск сервиса позволяет протестировать пользовательские сценарии и убедиться в том, что взаимодействие пассажира с беспилотником будет простым и интуитивно понятным. Опыт, полученный в рамках тестирования, позволит быстро расширять географию маршрутов, в том числе для внешних пользователей.
Осенью прошлого года компания SberAutoTech запустила аналогичный сервис на территории СберУниверситета. Воспользоваться беспилотником для перемещения по кампусу могут сотрудники и гости СберУниверситета. Вызвать беспилотный автомобиль на этой локации можно также через приложение для смарт-дисплея SberPortal: устройства установлены на ключевых объектах, между которыми чаще всего передвигаются посетители СберУниверситета.
Sber Automotive Technologies (SberAutoTech) – российская компания, занимающаяся разработкой цифрового транспорта. Ключевые направления работы SberAutoTech: создание полного технологического стека беспилотных транспортных средств, включающего транспортные средства, программно-аппаратный комплекс и внутренние сервисы по работе с данными.
Новости
- 12:32 15.04.2022
- Байден намеревался пожать руку пустому месту после выступления в Северной Каролине
- 12:20 15.04.2022
- Материковый Китай и Тайвань обязательно будут едины, невзирая на заявления США — МИД КНР
- 12:05 15.04.2022
- ВС РФ нарастят масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ по России
- 12:00 15.04.2022
- В России выявили 11 432 случая заражения коронавирусом за сутки
- 11:32 15.04.2022
- Китай примет энергичные меры в связи с визитом конгрессменов США на Тайвань — МИД КНР
- 11:20 15.04.2022
- ВС РФ сбили украинский Су-27 в Харьковской области
- 11:05 15.04.2022
- В Мариуполе полностью освобожден от националистов Меткомбинат им. Ильича
- 11:04 15.04.2022
- В Подмосковье стартовала программа помощи детям Донбасса
- 11:00 15.04.2022
- ВС РФ сбили вертолет Ми-8, атаковавший поселок Климово в Брянской области — МО РФ
- 10:57 15.04.2022
- Сбер и «Лента.ру» успешно протестировали AI-редактор
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать