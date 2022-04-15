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В России выявили 11 432 случая заражения коронавирусом за сутки

12:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 11 432, до 18 053 359. Об этом сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией. В относительном выражении прирост количества инфицированных составил 0,06%.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 19 523, до 17 340 639. Днем ранее в штабе сообщили о 21 853 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 261, до 373 027. Днем ранее было выявлено 254 смерти.

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