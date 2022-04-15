Байден намеревался пожать руку пустому месту после выступления в Северной Каролине

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент США Джо Байден вновь попал в неловкую ситуацию. Завершая свое выступление в четверг в штате Северная Каролина, он повернулся и протянул руку для рукопожатия пустому месту. На видеозаписи видно, что данный жест не мог быть адресован кому-либо, так как рядом никого не было.

После этого Байден, видимо, не сразу смог найти выход, поэтому сделал несколько шагов в неверном направлении. На курьез незамедлительно отреагировала общественность, в том числе член Палаты представителей республиканка Марджори Тейлор Грин (от штата Джорджия). «Наш президент попытался пожать руку буквально никому. Это невероятно стыдно. Он руководит нашей страной. Уже достаточно», — написала она на своей странице в «Твиттере», разместив видео выступления .

Ранее 79-летний лидер американской администрации не раз оказывался в неловкой ситуации. Он оговорился, произнося фамилию российского лидера Владимира Путина, практически заменил слово «эскалация» словом «вакцинация», перепутал в интервью Афганистан с Украиной, а также неправильно произнес аббревиатуру RAF, обозначающую Королевские Военно-воздушные силы Великобритании.