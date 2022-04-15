0
0
151
НОВОСТИ

В Москве выявили 766 заразившихся коронавирусом за сутки

13:05 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве увеличилось за сутки на 766 против 868 днем ранее, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост составил 0,03%. Всего в столице с начала пандемии выявили 2 752 076 случаев заражения.

Число умерших из-за новой болезни в столице возросло на 18 против 17 днем ранее, до 42 982.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

14:22 15.04.2022
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев навестил семью, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
0
19
14:12 15.04.2022
Военкор рассказал о попытке прорыва «азовцев» в Мариуполе
0
68
14:00 15.04.2022
Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей
0
89
13:32 15.04.2022
Саудовский кронпринц обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство
0
157
13:20 15.04.2022
Зеленский сообщил, что Украина начала получать поставки вооружений еще в конце 2021 года
0
164
13:00 15.04.2022
Макрон увеличивает отрыв от Ле Пен перед вторым туром выборов президента Франции — опрос
0
186
12:32 15.04.2022
Байден намеревался пожать руку пустому месту после выступления в Северной Каролине
0
235
12:20 15.04.2022
Материковый Китай и Тайвань обязательно будут едины, невзирая на заявления США — МИД КНР
0
236
12:05 15.04.2022
ВС РФ нарастят масштабы ракетных ударов по объектам в Киеве в ответ на атаки ВСУ по России
0
294
12:00 15.04.2022
В России выявили 11 432 случая заражения коронавирусом за сутки
0
250

Возврат к списку