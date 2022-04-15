Зеленский сообщил, что Украина начала получать поставки вооружений еще в конце 2021 года
13:20 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что украинские власти стали получать поставки вооружений из западных стран в конце 2021 года.
На вопрос журналиста британской вещательной корпорации Би-би-си о том, получал ли Киев от Запада вооружение еще в декабре и январе, Зеленский ответил утвердительно. По его утверждению, украинское руководство опасалось «наступательных действий» со стороны России.
«Именно поэтому мы хотели в НАТО. Именно поэтому мы стабилизировали ситуацию в Украине. Именно поэтому нам было необходимо сильное руководство моей команды. Именно поэтому мы боролись с некоторыми политическими группами внутри нашей страны <…> Мы начали эту войну еще раньше», — сказал Зеленский в обнародованном в четверг вечером интервью.
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