Саудовский кронпринц обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство
13:32 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в пятницу телефонный разговор с председателем КНР Си Цзиньпином. Об этом сообщило во Саудовское агентство печати.
«Его королевское Величество наследный принц, первый заместитель премьер-министр и министр обороны Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд провел в пятницу телефонные переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином, — говорится в сообщении агентства. — В ходе разговора по телефону стороны обсудили аспекты выдающихся отношений между двумя странами и пути их развития в рамках работы Совместного саудовско-китайского комитета, а также договорились приложить больше усилий для укрепления партнерства и стратегических отношений между двумя дружественными странами.
Также были рассмотрены различные вопросы международных отношений и вопросы, представляющие взаимный интерес».
Ранее в этом году газета «Уолл-стрит джорнэл» со ссылкой на собственные источники сообщила о том, что Эр-Рияд рассматривает возможность использования юаня вместо доллара при расчетах за часть поставок нефти Пекину. Отмечается, что подобный шаг может ослабить доминирование американской валюты на мировом рынке энергоресурсов, а также продемонстрировать сближение Саудовской Аравии, крупнейшего в мире экспортера нефти, с ее партнерами в Азиатско-Тихоокеанском регионе. По данным источников издания, переговоры Эр-Рияда с Пекином о переводе по крайней мере части нефтяных контрактов на юани активизировались после длительного перерыва, поскольку саудовские чиновники и представители крупного бизнеса «все больше недовольны» внешней политикой нынешней американской администрации во главе с президентом Джо Байденом.
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