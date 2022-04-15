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Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей

14:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что уничтожение националистических батальонов на Украине является первоочередной задачей.

«Главное — это освобождать все-таки [Украину] от этих националистических батальонов. Операция продолжается, и задачи, которые стоят, хорошо известны. Они должны быть выполнены и будут выполнены. Никаких сомнений быть не должно», — заявил представитель Кремля.

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