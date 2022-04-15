Военкор рассказал о попытке прорыва «азовцев» в Мариуполе

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ведущий «Говорит Москва» сообщил о попытке прорыва «азовцев» в Мариуполе. Она велась с металлургического комбината «Азовсталь». Об этом рассказал военкор Александр Сладков.

«В Мариуполе была ещё одна попытка прорыва, но уже с металлургического комбината «Азов». То на этой неделе прорывались с комбината Ильича, но там вопрос решён. А теперь товарищи «азовцы», противник наш со своего плацдарма, пытались пробраться, но как обычно. Там же тотальное наблюдение за территорией — с воздуха и визуальное.

Они сгруппировались, образовали групповую цель, естественно, по ней был нанесён удар с началом движения. Всё это зафиксировано, есть видеозаписи. То есть они первую стадию прошли, это когда разум берёт своё и чтобы не губить себя и остальных — сдаются.

Как это сделал 501-й батальон морской пехоты ВСУ. К ним, соответственно, уважительное отношение, потому что сами не стали убивать и сдались. А тут — попытка прорыва, то есть «азовцы» уже вышли сразу на вторую стадию понимания ситуации, теперь пытаются прорваться, но надавали по ушам. Третье — или они за идею умирают, огнемёты делают своё или они сдаются».

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что группа украинских военных численностью 100 человек на бронетехнике пыталась с боем прорваться и покинуть город. В результате было уничтожено три украинских танка, пять БМП, семь машин и до 50 человек личного состава. Также 42 солдата сдались в плен.

«Азов» — запрещённая в РФ и признанная террористичской организация.