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Сроков перехода на оплату в рублях других товаров РФ, кроме газа, пока нет — Песков

14:32 15.04.2022

Точных сроков перехода на оплату в рублях других экспортируемых российских товаров, кроме газа, пока нет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что глава государства ранее в целом дал установку методично и последовательно работать над расширением диапазона использования национальных валют.

«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная», — прокомментировал Песков вопрос о том, может ли впредь система оплаты в рублях быть распространена, например, на нефть и уголь.

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