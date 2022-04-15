Сроков перехода на оплату в рублях других товаров РФ, кроме газа, пока нет — Песков
14:32 15.04.2022
Точных сроков перехода на оплату в рублях других экспортируемых российских товаров, кроме газа, пока нет, заявил журналистам в пятницу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Он напомнил, что глава государства ранее в целом дал установку методично и последовательно работать над расширением диапазона использования национальных валют.
«Сейчас давать какие-то точные сроки, по каким группам товаров, когда можно переходить на использование национальных валют, было бы неправильно. Это работа достаточно сложная», — прокомментировал Песков вопрос о том, может ли впредь система оплаты в рублях быть распространена, например, на нефть и уголь.
Новости
- 16:00 15.04.2022
- Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь — источник
- 15:12 15.04.2022
- Глава Минтранса Турции выразил сомнение в причастности Украины к выпуску мин в Черное море
- 15:12 15.04.2022
- Тюменский подросток задержан по подозрению в подготовке массового убийства
- 15:00 15.04.2022
- СК получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств
- 14:35 15.04.2022
- Вице-мэр Ефимов: Открыто 80 вакансий на фармацевтических предприятиях технополиса «Москва»
- 14:22 15.04.2022
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с семьей, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
- 14:12 15.04.2022
- Военкор рассказал о попытке прорыва «азовцев» в Мариуполе
- 14:00 15.04.2022
- Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей
- 13:32 15.04.2022
- Саудовский кронпринц обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство
- 13:20 15.04.2022
- Зеленский сообщил, что Украина начала получать поставки вооружений еще в конце 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать