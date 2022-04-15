Тюменский подросток задержан по подозрению в подготовке массового убийства

15:12 Источник: Газета.Ru

Тюмени правоохранительные органы задержали 14-летнего школьника, который вел приготовления к массовому убийству. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

На восьмиклассника обратили внимание из-за его странной активности в соцсетях — он искал информацию о массовых расстрелах и убийствах, вступал в тематические паблики. Накануне в квартире у подростка прошли обыски.

Правоохранители нашли у него килограмм селитры, которая используется как взрывчатка для изготовления СВУ, семь ножей и обрезок трубы. В отношении школьника возбудили уголовное дело о «Подготовке к убийству двух и более лиц».

14-летнего тюменца отправили в областную психиатрическую больницу для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Газета.Ru