Тюменский подросток задержан по подозрению в подготовке массового убийства
15:12 15.04.2022 Источник: Газета.Ru
Тюмени правоохранительные органы задержали 14-летнего школьника, который вел приготовления к массовому убийству. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.
На восьмиклассника обратили внимание из-за его странной активности в соцсетях — он искал информацию о массовых расстрелах и убийствах, вступал в тематические паблики. Накануне в квартире у подростка прошли обыски.
Правоохранители нашли у него килограмм селитры, которая используется как взрывчатка для изготовления СВУ, семь ножей и обрезок трубы. В отношении школьника возбудили уголовное дело о «Подготовке к убийству двух и более лиц».
14-летнего тюменца отправили в областную психиатрическую больницу для проведения психолого-психиатрической экспертизы. Газета.Ru
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