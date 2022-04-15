0
0
133
НОВОСТИ

Глава Минтранса Турции выразил сомнение в причастности Украины к выпуску мин в Черное море

15:12 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу поставил под сомнение возможность выпуска Украиной плавучих мин в Черное море. По его словам, минные тральщики турецких ВМС проводят постоянное патрулирование прибрежных вод.

«Касательно мин с обеих сторон говорят разное, однако за столь короткий срок они не могут оказаться вблизи побережья Стамбула. Для нас выглядит странным, что мины могла выпустить Украина», — приводит в пятницу слова министра портал «Т-24».

Аналогичное мнение ранее высказывал министр обороны Турции Хулуси Акар. Он не исключал, что мины, обнаруженные у берегов его страны, были размещены преднамеренно для оказания давления на Анкару, чтобы она разрешила пропуск через Босфор в Черное море военных кораблей НАТО. Акар также заявлял о приверженности Анкары Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне проливов.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил 19 марта, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В конце марта — начале апреля у побережья Турции трижды обнаруживали дрейфующие мины, все они были уничтожены.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

16:00 15.04.2022
Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь — источник
0
14
15:12 15.04.2022
Тюменский подросток задержан по подозрению в подготовке массового убийства
0
123
15:00 15.04.2022
СК получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств
0
146
14:35 15.04.2022
Вице-мэр Ефимов: Открыто 80 вакансий на фармацевтических предприятиях технополиса «Москва»
0
164
14:32 15.04.2022
Сроков перехода на оплату в рублях других товаров РФ, кроме газа, пока нет — Песков
0
172
14:22 15.04.2022
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с семьей, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
0
208
14:12 15.04.2022
Военкор рассказал о попытке прорыва «азовцев» в Мариуполе
0
310
14:00 15.04.2022
Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей
0
221
13:32 15.04.2022
Саудовский кронпринц обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство
0
262
13:20 15.04.2022
Зеленский сообщил, что Украина начала получать поставки вооружений еще в конце 2021 года
0
264

Возврат к списку