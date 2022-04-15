Глава Минтранса Турции выразил сомнение в причастности Украины к выпуску мин в Черное море
15:12 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу поставил под сомнение возможность выпуска Украиной плавучих мин в Черное море. По его словам, минные тральщики турецких ВМС проводят постоянное патрулирование прибрежных вод.
«Касательно мин с обеих сторон говорят разное, однако за столь короткий срок они не могут оказаться вблизи побережья Стамбула. Для нас выглядит странным, что мины могла выпустить Украина», — приводит в пятницу слова министра портал «Т-24».
Аналогичное мнение ранее высказывал министр обороны Турции Хулуси Акар. Он не исключал, что мины, обнаруженные у берегов его страны, были размещены преднамеренно для оказания давления на Анкару, чтобы она разрешила пропуск через Босфор в Черное море военных кораблей НАТО. Акар также заявлял о приверженности Анкары Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне проливов.
Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил 19 марта, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В конце марта — начале апреля у побережья Турции трижды обнаруживали дрейфующие мины, все они были уничтожены.
Новости
- 16:00 15.04.2022
- Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь — источник
- 15:12 15.04.2022
- Тюменский подросток задержан по подозрению в подготовке массового убийства
- 15:00 15.04.2022
- СК получил данные о поставках вооружения на Украину из 25 государств
- 14:35 15.04.2022
- Вице-мэр Ефимов: Открыто 80 вакансий на фармацевтических предприятиях технополиса «Москва»
- 14:32 15.04.2022
- Сроков перехода на оплату в рублях других товаров РФ, кроме газа, пока нет — Песков
- 14:22 15.04.2022
- Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев встретился с семьей, которая возьмет под опеку детей из Донбасса
- 14:12 15.04.2022
- Военкор рассказал о попытке прорыва «азовцев» в Мариуполе
- 14:00 15.04.2022
- Песков назвал уничтожение националистических батальонов на Украине первостепенной задачей
- 13:32 15.04.2022
- Саудовский кронпринц обсудил с Си Цзиньпином стратегическое партнерство
- 13:20 15.04.2022
- Зеленский сообщил, что Украина начала получать поставки вооружений еще в конце 2021 года
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать