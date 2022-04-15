Глава Минтранса Турции выразил сомнение в причастности Украины к выпуску мин в Черное море

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Министр транспорта Турции Адиль Караисмаилоглу поставил под сомнение возможность выпуска Украиной плавучих мин в Черное море. По его словам, минные тральщики турецких ВМС проводят постоянное патрулирование прибрежных вод.

«Касательно мин с обеих сторон говорят разное, однако за столь короткий срок они не могут оказаться вблизи побережья Стамбула. Для нас выглядит странным, что мины могла выпустить Украина», — приводит в пятницу слова министра портал «Т-24».

Аналогичное мнение ранее высказывал министр обороны Турции Хулуси Акар. Он не исключал, что мины, обнаруженные у берегов его страны, были размещены преднамеренно для оказания давления на Анкару, чтобы она разрешила пропуск через Босфор в Черное море военных кораблей НАТО. Акар также заявлял о приверженности Анкары Конвенции Монтрё, регулирующей судоходство в зоне проливов.

Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ сообщил 19 марта, что установленные ВМС Украины на подходах к портам в Черном море мины могут дрейфовать в сторону Босфора из-за обрывов тросов. В конце марта — начале апреля у побережья Турции трижды обнаруживали дрейфующие мины, все они были уничтожены.