Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь — источник

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Экипаж ракетного крейсера «Москва», погибшего в четверг в Черном море после пожара и детонации боезапаса, доставлен в Севастополь. Об этом сообщил ТАСС в пятницу источник в морских кругах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что в четверг из-за повреждений корпуса, полученных в ходе пожара от детонации боезапаса, корабль потерял остойчивость и в условиях штормового моря затонул при буксировке в пункт назначения.

«Экипаж доставлен в пункт постоянной дислокации (в Севастополь, главную базу Черноморского флота — прим. ТАСС)», — сказал собеседник агентства.