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Поездка Байдена на Украину не планируется — Псаки

16:12 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Поездка президента США Джо Байдена на Украину в данный момент не планируется. Об этом сообщила в пятницу в эфире подкаста Pod Save America пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Нет, мы не отправляем президента на Украину», — сказала она, комментируя слова Байдена о возможной поездке.

В четверг президент США в краткой беседе с журналистами в ответ на вопрос о том, готов ли он поехать на Украину, ответил: «Да». Ранее американская пресса со ссылкой на источники сообщила, что Вашингтон может отправить высокопоставленного представителя администрации в Киев. Это может быть либо министр обороны Ллойд Остин, либо госсекретарь Энтони Блинкен.

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