«Газпром» за 3,5 месяца снизил экспорт газа на 26,4%

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

«Газпром» за 3,5 месяца, по предварительным данным, снизил добычу газа на 1,3% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года — до 155,9 млрд куб. м. Экспорт газа в страны дальнего зарубежья с начала года упал на 26,4% (на 16 млрд куб. м) — до 44,6 млрд куб. м, говорится в сообщении холдинга.

«Газпром» продолжает поставлять газ согласно заявкам потребителей в полном соответствии с контрактными обязательствами», — отмечает компания.

Кроме того, среднесуточный экспорт «Газпрома» в апреле снижается на 17,6% по сравнению с мартом — до 406,7 млн куб. м, следует из данных холдинга.