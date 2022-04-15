Шольц хочет увеличить военный бюджет на 2 млрд евро - Reuters
18:00 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет на 2 млрд евро, преимущественно для оказания помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.
По его информации, Шольц намерен потратить дополнительно 2 млрд евро на новую военную технику, в основном для оказания помощи Киеву. При этом, по словам источника, порядка 400 млн евро из этой суммы предназначены для Европейского фонда мира (European peace facility), который закупает оружие для Украины, а часть других расходов будет направлена на двусторонние поставки Киеву и прочие страны.
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