Шольц хочет увеличить военный бюджет на 2 млрд евро - Reuters

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует увеличить военный бюджет на 2 млрд евро, преимущественно для оказания помощи Украине. Об этом в пятницу сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

По его информации, Шольц намерен потратить дополнительно 2 млрд евро на новую военную технику, в основном для оказания помощи Киеву. При этом, по словам источника, порядка 400 млн евро из этой суммы предназначены для Европейского фонда мира (European peace facility), который закупает оружие для Украины, а часть других расходов будет направлена на двусторонние поставки Киеву и прочие страны.