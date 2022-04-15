СК изучит данные из интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией

19:23 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Следственный комитет РФ проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения возбудит уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе СК.

«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в сообщении. В СК отметили, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.