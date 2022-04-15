СК изучит данные из интервью Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией
19:23 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Следственный комитет РФ проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения возбудит уголовное дело. Об этом в пятницу сообщили журналистам в пресс-службе СК.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», — говорится в сообщении. В СК отметили, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
Новости
- 20:00 15.04.2022
- Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе
- 18:40 15.04.2022
- РФ объявила персонами нон грата 18 сотрудников представительства ЕС в Москве — МИД
- 18:00 15.04.2022
- Шольц хочет увеличить военный бюджет на 2 млрд евро - Reuters
- 17:32 15.04.2022
- «Газпром» за 3,5 месяца снизил экспорт газа на 26,4%
- 17:12 15.04.2022
- Ряд сотрудников ОБСЕ в ДНР передавал Киеву составляющие гостайну данные — Генпрокуратура
- 17:00 15.04.2022
- Антироссийские заявления главы МИД Израиля вызывают сожаление и неприятие — МИД РФ
- 16:32 15.04.2022
- Индия получила новую партию российских ЗРК С-400 — СМИ
- 16:12 15.04.2022
- Поездка Байдена на Украину не планируется — Псаки
- 16:00 15.04.2022
- Экипаж крейсера «Москва» доставлен в Севастополь — источник
- 15:12 15.04.2022
- Глава Минтранса Турции выразил сомнение в причастности Украины к выпуску мин в Черное море
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать