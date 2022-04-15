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Глава «Роснано» попросил Генпрокуратуру проверить работу компании при Чубайсе

20:00 15.04.2022 Источник: РБК

Сергей Куликов, который возглавил «Роснано» в декабре 2020 года, обратился в Генпрокуратуру с просьбой провести проверку работы компании за 2010–2020 годы. В эти годы компанией руководил ее основатель Анатолий Чубайс.

Об этом говорится в письме Куликова, которое он отправил 24 марта генпрокурору Игорю Краснову. У РБК есть копия письма, его подлинность подтвердил источник, близкий к Генпрокуратуре. По его словам, письмо уже зарегистрировано в ведомстве.

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