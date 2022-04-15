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Минюст РФ внес в реестр СМИ-иноагентов Дудя, Шульман, Елкина

21:20 15.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Минюст РФ в пятницу внес в реестр СМИ-иноагентов журналиста Юрия Дудя, политолога Екатерину Шульман, художника-карикатуриста Сергея Елкина и еще шесть физлиц, следует из информации на сайте ведомства.

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