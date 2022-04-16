Путин подписал закон, увеличивающий в 40 раз штрафы для зацеперов

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент России Владимир Путин подписал закон, который увеличивает до 4 тыс. рублей штрафы за нарушение правил поведения на железнодорожном транспорте, в том числе за действия зацеперов. Документ опубликован в субботу на официальном портале правовой информации.

Как отмечала ранее первый зампредседателя комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству, соавтор инициативы Ирина Рукавишникова, закон «ужесточает административную ответственность за так называемый зацепинг (когда подростки катаются на подножках и крышах вагонов — прим. ТАСС), а также за самовольную остановку поезда или самовольный проезд в грузовом поезде». За подобные действия устанавливается штраф от 2 до 4 тыс. рублей.

«Такое правонарушение не новое для нашего законодательства, но уже более 20 лет сохранялся штраф за совершение этих правонарушений в размере 100 рублей. Этот штраф, конечно, уже не соответствует текущим реалиям, никого не может остановить», — констатировала сенатор.

Она также подчеркивала, что статистика указывает на рост числа таких нарушений. «Более того, есть пострадавшие в результате таких неправомерных действий, в основном это несовершеннолетние. К сожалению, есть и погибшие», — указывала Рукавишникова. По ее словам, принятие закона поможет сохранить много жизней.