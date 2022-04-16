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Медведев отреагировал на фейк о «Единой России»

18:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель «Единой России» Дмитрий Медведев считает, что Госдепартамент США оплачивает фейки о партии.

«Фейки создают альтернативную Вселенную. Особенно приятно, что за порцию fake news про ЕР платят прямо из Госдепа», — написал Медведев в субботу в телеграм-канале.

Он с юмором отреагировал и на содержание фейковой новости. «По поводу уничтожения спутников Starlink — идея свежая, спасибо. Исполнять пока рано, но если есть такая просьба — рассмотрим», — заметил председатель «Единой России», добавив в конце публикации смеющийся смайлик.

Ранее в официальном телеграм-канале партии «Единая Россия» сообщалось, что Роскомнадзор заблокировал якобы принадлежащий фракции «Единая Россия» в Госдуме фейковый сайт. Отмечается, что на фейковом сайте единороссов содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы РФ. «Она вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом. IP-адрес сайта зарегистрирован в США», — сообщается в телеграм-канале единороссов.

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