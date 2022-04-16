Пакистан провел серию авиаударов по Афганистану, до 39 человек погибли — СМИ

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Исламабад осуществил серию авиаударов по провинциям Хост и Кунар в Афганистане, есть погибшие. С таким утверждением в субботу выступило афганское агентство Хама Пресс со ссылкой на данные местных властей.

По их словам, бомбардировка проводилась в пятницу в ночное время неизвестным числом пакистанских самолетов. Официальные лица Хоста подтвердили наличие жертв в результате авианалета, уточнив, что погибших было шестеро. Между тем, как пишет агентство, жители провинции Кунар сообщили о еще как минимум 33 погибших.

Как, в свою очередь, уточняет телеканал «Аль-Арабия», авиаудары могли быть проведены в ответ на гибель семи пакистанских военнослужащих от рук террористов, организовавших засаду в округе Северный Вазиристан (северо-западная провинция Хайбер-Пахтунхва) на границе с Афганистаном.

Афганский телеканал «1 Ти-ви» позднее сообщил, что посол Пакистана в Кабуле был вызван в МИД сформированного радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ) временного правительства в Афганистане в связи с авиаударами, проведенными по провинциям. Отмечается, что на встрече сторон афганские дипломаты осудили факт совершения подобных атак Исламабадом.

Решением Верховного суда РФ от 14 февраля 2003 г. движение «Талибан» признано террористической организацией. Его деятельность в России запрещена.