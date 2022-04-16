Чехия получила от РФ ноту по поводу передачи советского оружия третьим странам

19:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Чехия получила от России дипломатическую ноту по поводу передачи республикой другим государствам военной техники советского производства. Об этом сообщило в субботу со ссылкой на министра иностранных дел Яна Липавского Чешское информационное агентство.

По его сведениям, Москва обратила внимание на недопустимость предоставления без ее согласия третьим странам советской военной техники, Прага не будет реагировать на ноту. Липавский, согласно агентству, считает данное обращение безосновательным, так как договорные обязательства республики и действующие правовые нормы не запрещают реэкспорт советского оружия.

Чехия оказывает военную помощь Украине. Прага передала Киеву часть находившейся на армейских складах тяжелой военной техники как советского производства, так и выпущенной в Чехословакии по лицензии СССР.