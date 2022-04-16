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Первыми на местах провокаций на Украине оказываются британские СМИ - Пушилин

19:30 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин обратил внимание, что на Украине в местах провокаций, которые после используют в антироссийских информационных кампаниях, первыми всегда оказываются представители британской прессы.

«Мы, к сожалению, сталкиваемся со множеством военных преступлений, со множеством провокаций со стороны Украины» — сказал он в опубликованном в субботу интервью индийскому телеканалу India today. В качестве примера он привел постановку с ударом по роддому в Мариуполе. «Вы также слышали о городе Буча и недавних провокациях оттуда. Первые СМИ, которые появляются в этих местах провокаций, — британские, это был [телеканал] Sky News», — указал глава ДНР.

По словам Пушилина, сотрудники этого телеканала находились и в Краматорске, откуда вели эфир. «По Краматорску был удар из тактического ракетного комплекса „Точка-У“, — напомнил он. При этом Пушилин подчеркнул, что ни республики Донбасса, ни Россия такие ракеты не используют, они остались лишь у Украины.

В Минобороны России 3 апреля опровергли обвинения со стороны киевского режима в убийстве мирных жителей в Буче. В ведомстве заявили, что Вооруженные силы РФ полностью покинули Бучу еще 30 марта, а «свидетельства преступлений» появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники Службы безопасности Украины. В Минобороны также подчеркнули, что 31 марта мэр Бучи Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе российских военных нет, не упомянув при этом о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров назвал ситуацию в Буче «фейковой атакой».

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