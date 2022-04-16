Военкор сообщил о задержании в Донбассе трех сотрудников миссии ОБСЕ

20:00 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

Военкор рассказал о задержании в Донбассе трёх сотрудников миссии ОБСЕ. Два человека находились в ЛНР, один — в ДНР. Их подозревают в передаче информации украинским военным. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил военный корреспондент в Донбассе Александр Сладков.

«На сегодня задержаны три человека. Двое в ЛНР и один из ДНР. Вадим Голда — это ассистент офицера безопасности, офицер безопасности — гражданин Казахстана. Здесь он отсутствует, миссия вся уехала. Причём уехал из Донецка и деньги не заплатил за проживание, не заплатил своим сотрудникам набранным. Задержанным предоставлена возможность и перекурить, и прогуляться. Они задержаны, не арестованы, не обвиняемые. Они дают показания».

Возбуждено уголовное дело по поводу обстрела территорий ДНР и ЛНР, в его рамках идёт расследование о деятельности Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на территории Донбасса. Рассматривается версия, что ОБСЕ использовала свои видеокамеры на линиях боевого соприкосновения, чтобы также наблюдать за техникой Вооружённых сил РФ, местами проживания российских военных и продуктовой ситуацией, отметил Сладков.

Ранее в ЛНР объявили о прекращении деятельности миссии организации с 30 апреля. Власти республики сочли, что представители ОБСЕ занимались сбором данных с передачей их украинским силовикам. В ночь на 15 апреля сообщалось о двух задержанных сотрудниках СММ ОБСЕ на территории ЛНР.