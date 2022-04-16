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Суд во Львове отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога

20:30 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд в городе Львове изменил меру пресечения оппозиционному украинскому политику Виктору Медведчуку, отправив его под арест без возможности внесения залога. Об этом проинформировало в субботу издание «Страна».

«Суд во Львове изменил меру пресечения Виктору Медведчуку. Его отправили под арест без возможности внесения залога», — говорится в сообщении.

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