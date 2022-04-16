Потери украинских войск и иностранных наемников составляют свыше 23 тыс. человек — МО РФ
21:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, — ложь.
«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — сказал Конашенков.
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