Потери украинских войск и иностранных наемников составляют свыше 23 тыс. человек — МО РФ

21:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, — ложь.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — сказал Конашенков.