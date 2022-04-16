0
0
206
НОВОСТИ

Потери украинских войск и иностранных наемников составляют свыше 23 тыс. человек — МО РФ

21:00 16.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Безвозвратные потери украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников составляют 23 367 человек. Об этом сообщил в субботу официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

По его словам, недавние заявления президента Украины Владимира Зеленского западным СМИ о том, что безвозвратные потери украинских военных за время операции составляют 2,5-3 тысячи, — ложь.

«Министерство обороны Российской Федерации располагает достоверными данными об истинных потерях украинской армии, нацгвардии и прибывших иностранных наемников, которые Зеленский боится говорить народу Украины. На сегодня безвозвратные потери составляют 23 367 человек», — сказал Конашенков.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

20:30 16.04.2022
Суд во Львове отправил Медведчука под арест без возможности внесения залога
0
213
20:00 16.04.2022
Военкор сообщил о задержании в Донбассе трех сотрудников миссии ОБСЕ
0
292
19:30 16.04.2022
Первыми на местах провокаций на Украине оказываются британские СМИ - Пушилин
0
299
19:00 16.04.2022
Чехия получила от РФ ноту по поводу передачи советского оружия третьим странам
0
360
18:30 16.04.2022
Пакистан провел серию авиаударов по Афганистану, до 39 человек погибли — СМИ
0
414
18:00 16.04.2022
Медведев отреагировал на фейк о «Единой России»
0
391
17:30 16.04.2022
Путин подписал закон о штрафах за отождествление СССР и нацистской Германии
0
398
17:00 16.04.2022
В Москве выявили 634 заразившихся коронавирусом за сутки
0
362
16:00 16.04.2022
Путин подписал закон, увеличивающий в 40 раз штрафы для зацеперов
0
455
15:00 16.04.2022
Лукашенко не верит в искренность представителей Запада, когда речь заходит о событиях ВОВ
0
516

Возврат к списку