В Киеве и области сократили время действия комендантского часа

14:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Комендантский час в Киеве и области с воскресенья будет начинаться на час позже и заканчиваться на час раньше. Об этом сообщил мэр города Виталий Кличко.



«В Киеве и области изменяется комендантский час. С сегодняшнего дня комендантский час начинается на час позже, а заканчивается на час раньше. Он будет длиться с 22:00 до 05:00», — написал он в телеграм-канале.



17 февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что целью являются демилитаризация и денацификация Украины.



