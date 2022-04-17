В Киеве и области сократили время действия комендантского часа
14:30 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
«В Киеве и области изменяется комендантский час. С сегодняшнего дня комендантский час начинается на час позже, а заканчивается на час раньше. Он будет длиться с 22:00 до 05:00», — написал он в телеграм-канале.
17 февраля обострилась ситуация на линии соприкосновения в Донбассе. В Донецке и Луганске сообщили о самых интенсивных за последние месяцы обстрелах со стороны Украины. Президент России Владимир Путин 24 февраля объявил о проведении специальной военной операции в ответ на обращение руководителей республик Донбасса с просьбой о помощи. Он подчеркнул, что целью являются демилитаризация и денацификация Украины.
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