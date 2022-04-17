Несмотря на запрел ЕС многие суда РФ смогут заходить в порты Бельгии
15:40 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
Он отметил, что под ограничения на вход в порты Бельгии в общей сложности попадут около 6 тысяч судов под российским флагом. Однако, разрешения на каждый заход российского судна будут выдаваться в индивидуальном порядке с учетом всех исключений, предусмотренных пятым санкционным пакетом ЕС. Суда, перевозящие нефть и нефтепродукты, газ, топливо для АЭС, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, будут продолжать обслуживаться в портах Бельгии. Поскольку эмбарго ЕС на закупки у России угля введено с отложенным до 10 августа 2022 года действием, до этой даты бельгийские порты также будут обслуживать российские операции с углем.
Новости
- 16:30 17.04.2022
- По факту сноса памятника в Харькове СК РФ возбудил уголовное дело
- 15:30 17.04.2022
- Вучич заявил, что Сербия продолжит поддерживать дружеские отношения с РФ и КНР
- 14:40 17.04.2022
- ФРГ ожидает дальнейший рост цен на электроэнергию - портал
- 14:30 17.04.2022
- В Киеве и области сократили время действия комендантского часа
- 13:20 17.04.2022
- Памятник Жукова в Харькове демонтирован украинскими националистами
- 13:10 17.04.2022
- Готовность британцев мириться с ростом цен из-за санкций против РФ снизилась - опрос
- 12:30 17.04.2022
- Завод по производству боеприпасов в районе Броваров уничтожен ракетами ВС РФ - МО
- 12:20 17.04.2022
- Каждый украинский беженец обойдется ФРГ в 3,5 тысячи евро в месяц
- 11:20 17.04.2022
- В ходе антиисламской манифестации в Швеции подожгли автобус - СМИ
- 11:10 17.04.2022
- В мае начнет работу новая турецкая авиакомпания для перевозки туристов из РФ
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать