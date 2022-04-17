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Несмотря на запрел ЕС многие суда РФ смогут заходить в порты Бельгии

15:40 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Запрет на заходы российских судов в порты Бельгии вступил в силу в воскресенье в соответствии с решением ЕС по пятому пакету санкций против РФ, принятых 8 апреля, однако 9 из 12 находящихся в настоящий момент в Северном море российских судов получат разрешение на заходы в порты, благодаря многочисленным исключениям из санкционных норм. Об этом сообщил в воскресенье бельгийский телеканал RTBF («Эр-тэ-бэ-эф»).

Он отметил, что под ограничения на вход в порты Бельгии в общей сложности попадут около 6 тысяч судов под российским флагом. Однако, разрешения на каждый заход российского судна будут выдаваться в индивидуальном порядке с учетом всех исключений, предусмотренных пятым санкционным пакетом ЕС. Суда, перевозящие нефть и нефтепродукты, газ, топливо для АЭС, сельскохозяйственную продукцию, медикаменты и гуманитарные грузы, будут продолжать обслуживаться в портах Бельгии. Поскольку эмбарго ЕС на закупки у России угля введено с отложенным до 10 августа 2022 года действием, до этой даты бельгийские порты также будут обслуживать российские операции с углем.

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