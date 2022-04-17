По факту сноса памятника в Харькове СК РФ возбудил уголовное дело

16:30 Источник: Интерфакс, ТАСС

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по факту сноса в Харькове памятника маршалу Жукову. Об этом журналистам сообщили в воскресенье в пресс-службе СК.



«Главным следственным управлением СК России по факту сноса памятника маршалу Г. К. Жукову возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 354.1 УК РФ (оскорбление памяти защитников Отечества, совершенное группой лиц по предварительному сговору)», — отметили в СК.



По данным следствия, в воскресенье в Харькове группа лиц из числа участников националистических вооруженных формирований Украины при помощи специальной техники снесла памятник советскому полководцу Жукову. «Эти преступные действия направлены против интересов России в сфере сохранения исторической памяти о деятельности СССР в годы Второй мировой войны и решающей роли в победе над фашизмом», — подчеркнули в СК.



