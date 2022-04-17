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НОВОСТИ

Зеленский считает, что шансы на успех переговоров с РФ снижаются «с каждым днем»

18:10 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Шансы на успех переговоров с Россией уменьшаются, украинское общество не хочет продолжения диалога. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телеканалу Си-эн-эн, вышедшем в эфир в воскресенье.

«Шансы уменьшаются каждый день, — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией. — Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — сказал он.

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