Зеленский считает, что шансы на успех переговоров с РФ снижаются «с каждым днем»
18:10 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС
«Шансы уменьшаются каждый день, — сказал он, отвечая на вопрос о перспективах переговоров с Россией. — Подумайте о Буче, Волновахе, Бородянке, Мариуполе. Наступает время, когда никто не хочет говорить. Наше общество не хочет, чтобы мы продолжали переговоры», — сказал он.
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