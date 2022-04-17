Судам РФ закрыт допуск в эстонские гавани на Балтийском море

18:20 Источник: Интерфакс, ТАСС

Эстония приостановила с воскресенья допуск судов под российским флагом в ее гавани на Балтийском море. Об этом со ссылкой на министерство экономики и инфраструктуры сообщил портал национального телерадиовещания ERR (Э-эр-эр).



«Все предприятия, чья работа так или иначе связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться с изменениями в экономическом пространстве», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Таави Ааса.



Порты Эстонии были закрыты для судов, сменивших флаг с российского на другой, после начала военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Если судно под флагом РФ терпит бедствие у берегов республики, оно в порядке исключения может быть пропущено в гавань с разрешения полиции и пограничной охраны.



