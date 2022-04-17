0
0
153
НОВОСТИ

Судам РФ закрыт допуск в эстонские гавани на Балтийском море

18:20 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Эстония приостановила с воскресенья допуск судов под российским флагом в ее гавани на Балтийском море. Об этом со ссылкой на министерство экономики и инфраструктуры сообщил портал национального телерадиовещания ERR (Э-эр-эр).

«Все предприятия, чья работа так или иначе связана с Россией, должны будут переосмыслить свою деятельность, чтобы справиться с изменениями в экономическом пространстве», — приводятся в сообщении слова главы ведомства Таави Ааса.

Порты Эстонии были закрыты для судов, сменивших флаг с российского на другой, после начала военной спецоперации РФ на Украине 24 февраля. Если судно под флагом РФ терпит бедствие у берегов республики, оно в порядке исключения может быть пропущено в гавань с разрешения полиции и пограничной охраны.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

19:30 17.04.2022
Дефолт РФ может обернуться дефолтом для ЕС - Медведев
0
58
19:20 17.04.2022
Зеленский считает, что Байден должен посетить Украину
0
78
18:10 17.04.2022
Зеленский считает, что шансы на успех переговоров с РФ снижаются «с каждым днем»
0
190
17:50 17.04.2022
Мужчина, застреливший спасателя в подмосковном Одинцово, задержан - ГУ МВД
0
220
16:30 17.04.2022
По факту сноса памятника в Харькове СК РФ возбудил уголовное дело
0
283
15:40 17.04.2022
Несмотря на запрел ЕС многие суда РФ смогут заходить в порты Бельгии
0
378
15:30 17.04.2022
Вучич заявил, что Сербия продолжит поддерживать дружеские отношения с РФ и КНР
0
320
14:40 17.04.2022
ФРГ ожидает дальнейший рост цен на электроэнергию - портал
0
358
14:30 17.04.2022
В Киеве и области сократили время действия комендантского часа
0
409
13:20 17.04.2022
Памятник Жукова в Харькове демонтирован украинскими националистами
0
474

Возврат к списку