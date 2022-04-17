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Дефолт РФ может обернуться дефолтом для ЕС - Медведев

19:30 17.04.2022 Источник: Интерфакс, ТАСС

Объявление дефолта России по внешним обязательствам может обернуться гиперинфляцией и дефолтом для самой Европы, финансовая система которой не слишком устойчива, заявил замглавы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в воскресенье в своем телеграм-канале.

Он обратил внимание на слова председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен, высказавшей мнение, что дефолт в России является лишь вопросом времени. «Ну что же, попробуйте», — заметил Медведев, комментируя это. При этом он указал на «два очевидных момента». «Дефолт России может обернуться дефолтом Европы. И моральным, и, вполне вероятно, материальным», — предупредил политик.

Замглавы Совбеза пояснил, что финансовая система ЕС «не вполне устойчива», доверие людей падает. «И так сильно не трясло даже в приснопамятном 2008-м, а тогда было очень трудно», — добавил Медведев.

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