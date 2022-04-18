Для банков возобновлена возможность продавать наличную валюту гражданам

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ с понедельника возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту. Как ранее сообщал регулятор, банки до 9 сентября смогут продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы финансовых организаций с 9 апреля.

ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой 9 марта, он действует до 9 сентября. О смягчении временного порядка регулятор сообщил 8 апреля. Помимо возобновления возможности для банков продавать наличную валюту, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.

При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне $10 тыс. (или эквивалент в евро).