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Для банков возобновлена возможность продавать наличную валюту гражданам

09:20 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

ЦБ РФ с понедельника возобновляет возможность для банков продавать наличную валюту. Как ранее сообщал регулятор, банки до 9 сентября смогут продавать гражданам наличную валюту, поступившую в кассы финансовых организаций с 9 апреля.

ЦБ ввел временный порядок операций с наличной валютой 9 марта, он действует до 9 сентября. О смягчении временного порядка регулятор сообщил 8 апреля. Помимо возобновления возможности для банков продавать наличную валюту, гражданам, у которых были открыты валютные счета или вклады до 9 марта и которые еще не выбрали установленный лимит получения наличной валюты со своих счетов, с 11 апреля разрешили получить наличными не только доллары, но и евро.

При этом общий лимит снятия валюты со счетов граждан сохранился на уровне $10 тыс. (или эквивалент в евро). 

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