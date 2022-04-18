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Россия войдет в период структурной трансформации во II — начале III квартала — глава ЦБ

11:20 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российская экономика еще имеет запасы, однако они конечны. Россия войдет в период структурной трансформации во II — начале III квартала. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина.

«Период, когда экономика может жить на запасах, конечен. И уже во II — начале III квартала мы войдем в период структурной трансформации и поиска новых моделей бизнеса», — сказала она.

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