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В России заболеваемость ковидом снизилась на 20,4% за неделю

12:00 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Заболеваемость ковидом в России за прошедшую неделю снизилась на 20,4%, а число госпитализаций в пересчете на 100 тыс. жителей уменьшилось на 7,4%. Об этом сообщили журналистам в понедельник в федеральном оперативном штабе по борьбе с инфекцией.

Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 регионах, заболеваемость выросла в четырех, следует из данных штаба.

Число случаев выздоровления после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 14 324, до 17 390 465. Днем ранее в штабе сообщили о 16 496 вылечившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 213, до 373 713. Днем ранее было зарегистрировано 233 смерти.

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