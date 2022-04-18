Киев готовит провокацию с обстрелом украинских храмов в пасхальную ночь — МО РФ

12:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Киев при поддержке стран Запада планирует осуществить провокацию с обстрелом православных храмов и церквей в ряде областей Украины в пасхальную ночь из автофургонов и «блуждающих минометов». Об этом заявил в понедельник начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.

«По имеющейся достоверной информации киевский режим при поддержке ряда западных стран завершает подготовку изощренных чудовищных провокаций с многочисленными жертвами в Запорожской, Николаевской, Одесской, Сумской и Харьковской областях», — заявил Мизинцев, который возглавляет межведомственный координационный штаб РФ по гуманитарному реагированию на Украине.

По словам генерал-полковника, для осуществления провокаций из националистических батальонов сформированы более 70 мобильных групп на автофургонах и автомобилях повышенной проходимости, оснащенных минометами (так называемые «блуждающие минометы»). «[Группы созданы] с задачей обстрелять православные храмы и церкви в пасхальную ночь (с 23 на 24 апреля 2022 г.) для последующего обвинения российских военнослужащих в массовом убийстве мирного населения в этот священный для верующих праздник», — подчеркнул он.