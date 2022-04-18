Китай приглашает космонавтов со всего мира на орбитальную станцию КНР — МИД
13:00 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Китайские власти приглашают космонавтов из других стран присоединиться к проектам на орбитальной станции КНР, которая к концу 2022 года начнет работу в штатном режиме. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.
«Мы готовы с сотрудничеству со всеми странами. <…> Китайская орбитальная станция приглашает иностранных космонавтов, чтобы вместе с тайконавтами Китая заниматься исследованием космического пространства», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о перспективах международного взаимодействия.
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