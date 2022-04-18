Китай приглашает космонавтов со всего мира на орбитальную станцию КНР — МИД

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китайские власти приглашают космонавтов из других стран присоединиться к проектам на орбитальной станции КНР, которая к концу 2022 года начнет работу в штатном режиме. Об этом сообщил в понедельник официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь.

«Мы готовы с сотрудничеству со всеми странами. <…> Китайская орбитальная станция приглашает иностранных космонавтов, чтобы вместе с тайконавтами Китая заниматься исследованием космического пространства», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос журналиста о перспективах международного взаимодействия.