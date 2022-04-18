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Иран нанесет удар по центральным районам Израиля в случае малейшей угрозы — президент

13:05 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Вооруженные силы Ирана в случае малейшей угрозы со стороны Израиля нанесут удар по центральным районам этой страны. Об этом заявил в понедельник президент Ирана Эбрахим Раиси на церемонии, посвященной празднованию национального Дня армии.

«Если с вашей стороны последует малейшее движение, угрожающее нашей нации, то целью наших вооруженных сил станет центр израильского режима», — цитирует его агентство ИРНА.

По словам президента, «Израиль стремится нормализовать отношения со странами региона, при этом малейшее передвижение израильских сил [в этих странах] не останется незамеченным ВС и разведкой Ирана».

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