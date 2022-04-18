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Данные о странах, которые будут покупать газ из РФ за рубли, не стоит публиковать — Песков

13:32 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Публиковать информацию о том, сколько стран согласились покупать российский газ за рубли, не стоит, считает пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Такая информация вряд ли подлежит публикации», — сказал представитель Кремля журналистам в понедельник. Он обратил внимание на то, что вопросами оплаты поставок газа «занимаются профильные ведомства, профильный вице-премьер [Александр] Новак и, конечно, в первую очередь „Газпром“ со своими визави, то есть непосредственно с покупателями».

«Уже говорилось, что оплата последует где-то в мае месяце за те поставки, которые начались после вступления в силу указа президента [РФ Владимира Путина]», — напомнил Песков. Поэтому, по его мнению, «сейчас пока еще какое-то время есть».

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