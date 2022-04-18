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Два пленных британца попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука

14:12 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Британские наемники Эйден Эслин и Шон Пиннер, попавшие в плен ВС РФ и ДНР, попросили премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на украинского политика Виктора Медведчука. Кадры с их обращением показали в эфире программы «60 минут» на телеканале «Россия-1» в понедельник.

«Господин Борис Джонсон! Меня зовут Шон Пиннер. За последние пять-шесть недель произошло много всего, я не до конца в курсе последних событий. Насколько я знаю, Виктор Медведчук содержится под стражей, и мы с Эйденом Эслином хотели бы, чтобы нас обменяли на него. Мы будем вам благодарны за помощь в этом вопросе, — сказал Пиннер. — Я прошу вас от своего имени и от имени Эйдена Эслина посодействовать обмену нас на Медведчука».

Ранее супруга Медведчука Оксана Марченко обратилась к родным и близким попавших в плен британцев с призывом попросить премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона обменять их на ее мужа.

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