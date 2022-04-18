До рекордного уровня упали иностранные инвестиции в российскую недвижимость
15:32 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
По итогам первого квартала 2022 года общий объем вложений в коммерческую недвижимость России составил 101,8 млрд против 51,9 млрд руб. годом ранее. При этом доля иностранного капитала в инвестициях оказалась рекордно низкой — лишь 1,8%, говорится в поступившем в редакцию исследовании аналитиков международной консалтинговой компании Knight Frank.
В компании прогнозируют, что доля международного капитала в общем объеме инвестиций 2022 года будет близкой к нулю. Инвесторы в ситуации неопределенности могут отложить или вовсе отказаться от сделок, которые были запланированы до февраля 2022 года, поясняют аналитики.
По данным Knight Frank, максимальная доля иностранного капитала в инвестициях в недвижимость зафиксирована в 2008 году — тогда она составила 47,2%. РБК
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