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Все госуслуги к концу 2023 года будут предоставляться в электронном формате - Мишустин

16:00 18.04.2022 Источник: Интерфакс

Все государственные услуги к концу 2023 года будут предоставляться в электронном формате, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"Теперь все процессы оказания государственных и муниципальных услуг будут последовательно переводиться в цифровой формат и предоставляться проактивно. Соответствующая концепция утверждена. Это позволит к концу следующего года свести на нет бумажную волокиту, временные и финансовые затраты для людей, а также значительно сократить сроки предоставления услуг", - заявил Мишустин в ходе совещания с вице-премьерами.

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