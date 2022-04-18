Сбер установил ставку 10% по «Накопительному счету»
15:30 18.04.2022
Сбер установил ставку 10% годовых по «Накопительным счетам», которые открываются с 18 апреля. Чтобы получить такую ставку, необходимо открыть новый «Накопительный счет» и хранить на нем не менее 3000 руб. Проценты по счету начисляются на минимальный остаток, хранящийся на счете в течение месяца, не превышающий 1 млн руб. Счет открывается только в СберБанк Онлайн – клиентам не нужно посещать офис банка.
Если объем средств упадет ниже 3000 руб., ставка, как и раньше, будет составлять 0,01%. Если превысит 1 млн руб. – на сумму сверх миллиона ставка также составит 0,01%. Процентная ставка по ранее открытым счетам (до 17 апреля включительно) с минимальным остатком 3000 руб. и выше останется на прежнем уровне – 3%.
«Накопительный счет» – очень востребованный продукт у наших клиентов, поскольку сочетает в себе преимущества сразу двух продуктов: вклада и счета, – рассказал директор дивизиона «Занять и сберегать» Сбербанка Сергей Широков. – От вклада он взял высокую ставку, а от счета – гибкость в управлении личными финансами. Как только появляются свободные средства, их можно положить на счет – это можно сделать за несколько секунд в СберБанк Онлайн, без посещения офиса банка. А если деньги понадобились – в любой момент снять. При этом сам счет закрывать не нужно, а ставка останется высокой, если поддерживать минимальный остаток в 3000 руб. Таким образом, с учетом ставки 10% годовых это отличный способ получать доход от временно свободных средств – и при этом распоряжаться ими без ограничений».
Подробнее о новых условиях «Накопительного счета» – на сайте Сбербанка.
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