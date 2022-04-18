Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве — МИД РФ
16:12 18.04.2022
Россия объявила ряд сотрудников болгарского посольства в Москве персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.
«18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении „persona nоn grata“ (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве» — говорится в тексте.
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