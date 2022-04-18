Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве — МИД РФ

16:12

Россия объявила ряд сотрудников болгарского посольства в Москве персонами нон грата. Об этом говорится в распространенном в понедельник сообщении МИД РФ.

«18 апреля чрезвычайный и полномочный посол Республики Болгария в Российской Федерации Атанас Крыстин был приглашен в МИД России, где ему была вручена нота министерства об объявлении „persona nоn grata“ (неприемлемыми) сотрудников посольства Болгарии в Москве» — говорится в тексте.