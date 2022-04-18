Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
17:00 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах стран, которые являются надежными деловыми партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник.
Он отметил, что ограничения, которые недружественные страны ввели против РФ, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.
«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров», — указал глава государства. «Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», — отметил Путин и попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.
Новости
- 16:32 18.04.2022
- Санкционная политика экономического блицкрига Запада в отношении РФ провалилась — Путин
- 16:22 18.04.2022
- Андрей Воробьев: «Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР»
- 16:12 18.04.2022
- Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве — МИД РФ
- 16:00 18.04.2022
- Все госуслуги к концу 2023 года будут предоставляться в электронном формате - Мишустин
- 15:32 18.04.2022
- До рекордного уровня упали иностранные инвестиции в российскую недвижимость
- 15:30 18.04.2022
- Сбер установил ставку 10% по «Накопительному счету»
- 15:12 18.04.2022
- В РФ появится система оптовых продовольственных рынков — Мишустин
- 15:00 18.04.2022
- Порядка 20% детей до 15 лет не понимают прочитанное — Васильева
- 14:32 18.04.2022
- Курс евро на Мосбирже снова опустился ниже 83 рублей
- 14:12 18.04.2022
- Два пленных британца попросили Бориса Джонсона обменять их на Медведчука
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать