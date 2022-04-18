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Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле

17:00 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Москве нужно ускорить переход к внешнеторговым расчетам в рублях и национальных валютах стран, которые являются надежными деловыми партнерами. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам в понедельник.

Он отметил, что ограничения, которые недружественные страны ввели против РФ, повлияли на возможности отечественного бизнеса, затруднили логистику экспортных и импортных поставок, создали препятствия для проведения расчетов.

«Необходимо оказать максимальное содействие предпринимателям в решении этих проблем, в том числе ускорить переход внешней торговли на расчеты в рублях и в национальных валютах стран — надежных деловых партнеров», — указал глава государства. «Хочу подчеркнуть: в новых, изменившихся, условиях мы должны продвигаться здесь гораздо более высокими темпами», — отметил Путин и попросил доложить на совещании, как организована данная работа, каких результатов в ней планируется достичь.

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