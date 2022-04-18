Первая машина с российскими картинами из Парижа прибыла в РФ — Швыдкой
17:12 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Первая машина с экспонатами из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, принадлежащими российским собраниям и выставлявшимися в Париже, прибыла на территорию РФ. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва».
«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации», — сказал Швыдкой.
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