Первая машина с российскими картинами из Парижа прибыла в РФ — Швыдкой

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Первая машина с экспонатами из коллекции меценатов Михаила и Ивана Морозовых, принадлежащими российским собраниям и выставлявшимися в Париже, прибыла на территорию РФ. Об этом сообщил в понедельник спецпредставитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Сейчас происходит отправка как раз произведений из Парижа, первая машина уже на территории Российской Федерации», — сказал Швыдкой.