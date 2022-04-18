Крым воссоединился с РФ по итогам референдума — Ле Пен
17:32 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Об этом заявила в понедельник кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.
«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», — сказала Ле Пен в эфире радиостанции «Франс блё», отвечая на вопрос о принадлежности Крыма.
Вместе с действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном она примет участие во втором туре выборов главы государства, который пройдет 24 апреля.
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