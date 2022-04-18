Крым воссоединился с РФ по итогам референдума — Ле Пен

17:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Об этом заявила в понедельник кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», — сказала Ле Пен в эфире радиостанции «Франс блё», отвечая на вопрос о принадлежности Крыма.

Вместе с действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном она примет участие во втором туре выборов главы государства, который пройдет 24 апреля.