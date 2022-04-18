0
0
132
НОВОСТИ

Крым воссоединился с РФ по итогам референдума — Ле Пен

17:32 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Крым воссоединился с Россией в соответствии с итогами референдума, прошедшего на полуострове в марте 2014 года. Об этом заявила в понедельник кандидат в президенты Франции от «Национального объединения» Марин Ле Пен.

«Крым вошел в состав России на основании итогов референдума», — сказала Ле Пен в эфире радиостанции «Франс блё», отвечая на вопрос о принадлежности Крыма.

Вместе с действующим президентом Франции Эмманюэлем Макроном она примет участие во втором туре выборов главы государства, который пройдет 24 апреля.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Новости

18:40 18.04.2022
Зеленский передал ЕС заполненную анкету на вступление в Евросоюз
0
0
18:00 18.04.2022
Льва Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ
0
99
17:12 18.04.2022
Первая машина с российскими картинами из Парижа прибыла в РФ — Швыдкой
0
154
17:00 18.04.2022
Путин поручил ускорить переход на рубли во внешней торговле
0
195
16:32 18.04.2022
Санкционная политика экономического блицкрига Запада в отношении РФ провалилась — Путин
0
237
16:22 18.04.2022
Андрей Воробьев: «Мы объединились ради того, чтобы помочь жителям ДНР и ЛНР»
0
208
16:12 18.04.2022
Россия объявила персонами нон грата сотрудников посольства Болгарии в Москве — МИД РФ
0
249
16:00 18.04.2022
Все госуслуги к концу 2023 года будут предоставляться в электронном формате - Мишустин
0
236
15:32 18.04.2022
До рекордного уровня упали иностранные инвестиции в российскую недвижимость
0
274
15:30 18.04.2022
Сбер установил ставку 10% по «Накопительному счету»
0
301

Возврат к списку