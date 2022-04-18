Льва Шлосберга оштрафовали за дискредитацию ВС РФ

18:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Псковский городской суд оштрафовал на 32 тыс. рублей лидера псковского регионального отделения партии «Яблоко» Льва Шлосберга за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом в понедельник сообщила объединенная пресс-служба судов Псковской области.

«Псковским городским судом рассмотрены два дела об административных правонарушениях, предусмотренных ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ, в отношении Льва Шлосберга и Жанны Шлосберг. Суд признал их виновными и назначил наказание в виде штрафов: Льву Шлосбергу в размере 32 000 рублей, Жанне Шлосберг — 30 000 рублей», — отмечается в сообщении.

По данным пресс-службы, Шлосберг и его супруга публично демонстрировали информацию, направленную на дискредитацию использования ВС РФ.

«Согласно протоколам Лев Шлосберг и Жанна Шлосберг, будучи несогласными с действиями РФ на Украине, разместили на своих страницах пользователей в социальной сети „ВКонтакте“ и публично демонстрировали информацию, направленную на дискредитацию использования Вооруженных сил РФ в целях защиты интересов РФ и ее граждан, поддержания международного мира и безопасности», — говорится в сообщении.

На минувшей неделе сотрудники правоохранительных органов составили в отношении Шлосберга протокол об административном нарушении за дискредитацию Вооруженных сил РФ. До этого ряд СМИ сообщил о задержании Шлосберга, однако сам он заявлял ТАСС, что был не задержан и «просто общается с полицейскими».