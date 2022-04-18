Зеленский передал ЕС заполненную анкету на вступление в Евросоюз
18:40 18.04.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Украинский президент Владимир Зеленский передал главе представительства ЕС в Киеве заполненную анкету-опросник, что является необходимым шагом для получения Украиной статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Об этом сообщил в понедельник офис президента Украины.
«Президент Владимир Зеленский передал главе представительства Европейского союза в Украине Матти Маасикасу заполненную анкету-опросник для получения нашим государством статуса кандидата на членство в ЕС», — говорится в сообщении на сайте украинского президента.
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен 8 апреля передала на пресс-конференции на Украине президенту страны Владимиру Зеленскому опросник, заполнение которого позволит ЕК рекомендовать Совету ЕС начать обсуждение вопроса о начале переговоров о вступлении Украины в ЕС, и пообещала «помочь заполнить его не в течение лет, а в течение недель».
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